AFAD uyardı: Riskli iller, tek tek açıklandı! O il için kırmızı alarm verildi, sel ve su baskını uyarısı

Mart ayına girilmesiyle birlikte hava şartları yeniden değişiklik gösterdi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den sosyal medyayı sallayan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama ile birlikte Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kilis ve Niğde'de ciddi bir yağış bekleniyor. Özellikle o ili uyardı. İşte tüm detaylar...

RİSKLİ İLLER AÇIKLANDI

Kış mevsimlerine girilmesiyle birlikte havaların soğuması ve yoğun bir kar yağışı beklerken dışarıda adeta yaz havası hakim. İklim değişikliği nedeniyle havaların normal şartlardan daha sıcak olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizdeki yağışların büyük oranda azalması ve hava durumlarının mevsim normallerinin dışında yer alması ile birlikte uzmanlardan açıklamalar geldi.

Yağışın istenilen düzeyde olmamasıyla birlikte kuraklıkta beraberinde geldi. Kış ayının başında istenilen yağışın olmamasıyla birlikte sonlarına doğru yağış yaşanır mı araştırma konusu oldu. Beklenmeyen yağışların olduğu mart ayı ile birlikte yeniden yağışların etkili olması bekleniyor. 2023 yılının mart ayı ile birlikte ciddi bir yağış beklendiği açıklandı. Beklenen yağış ile birlikte fazla olmasa da kuraklığın önüne geçilmesi bekleniyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteorolojiye göre yarın Gaziantep'te kuvvetli yağış bekleniyor. AFAD, Gaziantep'te şiddetli yağış uyarısında bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteorolojiye göre yarın Gaziantep'te kuvvetli yagış bekleniyor....

AFAD, Gaziantep'te şiddetli yağış uyarısında bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteorolojiye göre yarın Gaziantep'te kuvvetli yagış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır" uyasırında bulundu.

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UZMAN İSİMDEN O İLLERE SERT UYARI

Yaşanan yağışlara dair açıklamalarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile birlikte Anadolu bölgesine dikkat çekti. Yapığı açıklamada Anadolu bölgesini sert bir şekilde uyardı.

Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kilis ve Niğde'nin bulunduğu konumlarda ciddi bir yağışın beklendiğini ifade etti. Bölgede sayısız örneği olan göletlerin oluşturduğu risklere dikkat çekti. Yağış konusunda 6 ili uyaran Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten özellikle o bölgeye dikkat çekti. O bölgede olan vatandaşların önlem alması gerektiğine dikkat çekildi.

GAZİANTEP'E UYARILAR GELDİ

Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kilis ve Niğde'yi uyaran Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten bu bölgeleri uyarırken özellikle o bölgeye dikkat çekti. Çarşamba günü ile birlikte beklenen yağış üzerine Kerem Ökten Gaziantep'i işaret ederek uyarıda bulundu. Gaziantep'i işaret ederek açıklamalarda bulunan uzman isim "Gaziantep'te salı günü su baskını riski var. Tedbir alınmalı.." notunu düştü.