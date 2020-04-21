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Aktüel

AFAD: “Karantinadaki vatandaşlardan 30 bin 808’i tahliye edildi”

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs salgını ile mücadele sürecinde yurtlarda karantinaya alınan kişilerden 30 bin 808’inin tahliye edildiğini açıkladı.

2020-04-21 21:47:38 -
AFAD: “Karantinadaki vatandaşlardan 30 bin 808’i tahliye edildi”

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs salgını ile mücadele sürecinde yurtlarda karantinaya alınan kişilerden 30 bin 808’inin tahliye edildiğini açıkladı.


AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurtlardaki karantina durumu ve vefa destek grubu faaliyetleri hakkında açıklama yaptı.


Açıklamada, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye’ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.


73 ildeki 138 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığını bildiren AFAD, buralarda süreç içerisinde bin 910 personelin görevlendirildiğini bildirdi.


Ayrıca açıklamaya göre, karantinaya alınan 42 bin 483 kişiden 30 bin 808’inin tahliye edildiği ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Gruplarında bin 97 AFAD personeli ile sahada 424 aracın bulunduğu, bugüne kadar 53,7 milyon liranın harcandığı ifadeleri yer aldı.

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