AFAD İzmir'deki son durumu açıkladı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e çıktığını belirtti.
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 73, yaralananların sayısının ise 961 olduğu açıklandı.
Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 218'inin ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
1044 artçı deprem meydana geldi
Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1044 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.