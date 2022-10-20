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Gündem AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Gündem

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 20:45:00 -
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İlçede saat 14.34'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Deprem, yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde gerçeklemişti.

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