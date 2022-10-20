AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İlçede saat 14.34'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Deprem, yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde gerçeklemişti.
Yaşam
AFAD verilerine göre son deprem listesi! Kandilli Rasathanesi deprem: Kuşadası - Aydın'da deprem mi oldu? Son dakika 2022
{relation id:1698918 slug:'deprem-uzmani-van-bolgesindeki-deprem-aktiviteleri-artti'}
{relation id:1698918 slug:'deprem-uzmani-van-bolgesindeki-deprem-aktiviteleri-artti'}