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Yaşam AFAD duyurdu! Antalya'da deprem
Yaşam

AFAD duyurdu! Antalya'da deprem

Yeniakit Publisher
2023-04-04 16:00:00 -
AFAD duyurdu! Antalya'da deprem

AFAD, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 11.54'te, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Olumsuz ihbar olmadı

Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

 


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