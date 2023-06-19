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Gündem AFAD duyurdu! Akdeniz'de endişelendiren deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de endişelendiren deprem

Yeniakit Publisher
2023-06-19 16:33:00 -
AFAD duyurdu! Akdeniz'de endişelendiren deprem

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme en yakın yerleşim yerinin ise Hatay Yayladağ olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.58'te Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depreme en yakın yerleşim yerinin ise Hatay Yayladağ olduğu belirtildi.

Depremle ilgili olumsuz bir durum ise bildirilmedi.

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