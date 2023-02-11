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Gündem AFAD depremle uğraşırken siz AFAD'la uğraştınız. Utanın!!! Bir kedi kadar bile olamadınız.
Gündem

AFAD depremle uğraşırken siz AFAD'la uğraştınız. Utanın!!! Bir kedi kadar bile olamadınız.

Türk halkı depremde zarar görenlere yardım için topyekün çaba gösterip AFAD'a yardımcı olmaya çalışırken, Cumhuriyet gazetesinin kendini bilmez yazarları AFAD başkanını sırf ilahiyat mezunu olduğu için itibarsızlaştırmaya çalışıyordu. İşte böyle bir ortamda ajanslara düşen "Malatya'da bir kedi üç kişinin hayatını kurtardı" haberini duyanlar "Bir kedi kadar bile olamadınız" diye sitem ettiler.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 12:02:00 -
AFAD depremle uğraşırken siz AFAD'la uğraştınız. Utanın!!! Bir kedi kadar bile olamadınız.

Kimileri kurtarma çalışmalarını sabote ederken, köpekler enkaz çalışmalarda insanların en büyük yardımcısıyken, bir kedi ise üç canın sağ olarak kurtulmasına yardım etti.
Deprem bölgesinde herkes tüm gayretiyle enkaz altında hayatta olanları çıkarmaya çalışıyor. Her tanık olduğumuz mucize az da olsa yüreklerimize su serperken can dostlarımız da hem hayat kurtararak hem de kendileri enkaz altından kurtarılırken, yeni mucizelere tanıklık etmemizi sağlıyor.


ENKAZDAN AYRILMADI

Malatya’daki arama kurtarma ekiplerine rehberlik eden kedi sayesinde 75 yaşında bir kadınla, 5 ve 7 yaşlarındaki Furkan ile Doğukan enkaz altından çıkarıldı. Arama kurtarma ekibinin şefi çalışmalar sürerken, kedinin enkaz başından ayrılmadığını ve sürekli altına girmeye çalıştığını gördüklerini söyleyerek, onu takip ettiklerini ve bu sayede önce 75 yaşındaki kadına, ardında da iki çocuğa ulaştıklarını anlattı.

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Yorumlar

SİNAN

İBRAHİM ALEYHİSSELAM MANCINIKLA ATEŞE ATILDIĞINDA KARINCA AĞZINDA SU TAŞIYORMUŞ, BUNU GÖREN CEBRAİL ALEYHİSSELAM DA KENDİSİNE ,TAŞIDIĞIN SU İBRAHİM (as) IN ATEŞİNİ SÖNDÜRECEK Mİ ?DİYE SORMUŞ KARINCA DA SÖNDÜRMEYECEĞİNİ BİLİYORUM FAKAT KİMİN TARAFINDA OLDUĞUM BİLİNSİN DİYE GETİRDİM DEMİŞ. KAHRAMAN KEDİ DE KİMİN TARAFINDA OLDUĞUNU BELLİ ETMİŞ

Ali

Karşılıklı yiyin bir birinizi bitirin ki, artık millet rahat etsin.
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