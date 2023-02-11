AFAD depremle uğraşırken siz AFAD'la uğraştınız. Utanın!!! Bir kedi kadar bile olamadınız.

Kimileri kurtarma çalışmalarını sabote ederken, köpekler enkaz çalışmalarda insanların en büyük yardımcısıyken, bir kedi ise üç canın sağ olarak kurtulmasına yardım etti.

Deprem bölgesinde herkes tüm gayretiyle enkaz altında hayatta olanları çıkarmaya çalışıyor. Her tanık olduğumuz mucize az da olsa yüreklerimize su serperken can dostlarımız da hem hayat kurtararak hem de kendileri enkaz altından kurtarılırken, yeni mucizelere tanıklık etmemizi sağlıyor.



ENKAZDAN AYRILMADI

Malatya’daki arama kurtarma ekiplerine rehberlik eden kedi sayesinde 75 yaşında bir kadınla, 5 ve 7 yaşlarındaki Furkan ile Doğukan enkaz altından çıkarıldı. Arama kurtarma ekibinin şefi çalışmalar sürerken, kedinin enkaz başından ayrılmadığını ve sürekli altına girmeye çalıştığını gördüklerini söyleyerek, onu takip ettiklerini ve bu sayede önce 75 yaşındaki kadına, ardında da iki çocuğa ulaştıklarını anlattı.