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Gündem AFAD çadırı çaldığı iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı
Gündem

AFAD çadırı çaldığı iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıcı olduğu Şanlıurfa'da AFAD çadırı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 16:40:00 -
AFAD çadırı çaldığı iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'ndeki Buluntu Hoca Parkı'nda meydana geldi.

AFAD çadırı çaldığı iddiasıyla A.A. (41) ve H.U. (46) polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ele geçirilen AFAD çadırları ise tutanakla mahalle muhtarına teslim edildi.

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