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Gündem AFAD Başkanı müjdeyi duyurdu! 58. saatte bir vatandaşımıza daha ulaşıldı
Gündem

AFAD Başkanı müjdeyi duyurdu! 58. saatte bir vatandaşımıza daha ulaşıldı

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, depremin 58. saatinde bir vatandaşımızın daha enkazdan canlı olarak kurtarılıyor olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 01:04:00 - 2020-11-02 01:10:12
AFAD Başkanı müjdeyi duyurdu! 58. saatte bir vatandaşımıza daha ulaşıldı

İzmir'de yaşanan büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 57. saatin sonunda Emrah Apartmanı'nın enkazından bir kişinin sağ kurtarıldığı bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, depremin 58. saatinde bir vatandaşımızın daha enkazdan canlı olarak kurtarılıyor olduğunu duyurdu.

Güllüoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. 58. Saatte bir kardeşimizi daha canlı çıkarıyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

a haber'in haberine göre; kurtarılan vatandaşımızın 14 yaşındaki İdil Şirin olduğu bildirildi.

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