AFAD acil durum mesajı nedir? AFAD telefonlara neden mesaj gönderdi?
Türkiye son bir haftadır şiddetli sağanak yağışları etkisi altında. Sağanaklar sebebiyle can kayıpları yaşandı. AFAD 12 Haziran Pazar günü milyonlara acil durum mesajı gönderildi. Peki, AFAD mesajı nedir?
Ülkemize son günlerde sağanak yağışlar etkili oluyor. Şiddetli yağışlar sebebiyle can kayıpları yaşanıyor. AFAD şiddetli yağışların ardından GSM operatörleri üzerinden SMS’ler gönderdi. Peki, AFAD’ın acil durum mesajı ne oluyor?
AFAD acil durum mesajı nedir? AFAD telefonlara neden mesaj gönderdi?
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, cep telefonlarına gönderdiği sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı ile vatandaşları muhtemel sel, taşkın ve heyelan tehlikelerine karşı uyardı.
Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığımız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız." ifadelerine yer verildi.