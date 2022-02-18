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Yerel Af yok! Mahalleli ihbar etti, cezayı yedi
Yerel

Af yok! Mahalleli ihbar etti, cezayı yedi

Kayseri'de, yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği beslediği mahalleli tarafından ihbar edilen Oğuzhan D.'ye, 14 bin 982 TL ceza uygulandı. Pitbull cinsi köpek ise barınağına teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 15:23:00 -
Af yok! Mahalleli ihbar etti, cezayı yedi

Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi Fındıklıdere Caddesi'ndeki 38 VU 582 plakalı otomobil içinde, yasaklı hayvan türlerinden pitbull gören mahalleli, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil içinde bulunan köpeğe el koydu. Köpeği besleyen Oğuzhan D.'ye de 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 14 bin 982 TL ceza kesildi. Pitbull cinsi köpek ise barınağına teslim edildi.

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