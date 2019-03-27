Af yasası son gelişmeler | 2019 Af yasası çıkacak mı?

31 Mart yerel seçimlerine 4 gün kala Af ve ceza indirimi kanunu ile ilgili açıklamalar devam ediyor. Son dakika af yasası haberleri araştırılıyor. Genel af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? MHP, Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Konu ile ilgili son açıklama yine MHP’den geldi. Bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz." dedi. Peki 2019 af yasası çıkacak mı? İşte detaylar...

Af konusu ile ilgili son açıklama 23 Mart tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapıldı.

NACİ BOSTANCI’DAN AÇIKLAMA



6 Mart tarihinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel af açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP’nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM AF AÇIKLAMASI



21 Şubat'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım, “MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI AF AÇIKLAMASI



2019 yılında af ile ilgili ilk açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.



Türkiye'de bir af meselesinin olmadığını, MHP'nin teklifinin de af değil infaz sürelerine yönelik bir çalışma olduğunu bildiren Gül, "Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır" şeklinde konuştu.



Bakan Gül, insanlardaki cezasızlık algısının adalete duyulan güveni sarstığını belirterek, "Ceza adaletini sağlayan, adalet duygusunu tam anlamıyla 'Adalet yerini bulmuştur' anlayışını sağlayacak çalışma önerimizi tamamladık. Bunu da siyaseten planlayıp uygun görülmesi halinde Meclisin takdirine sunacağız. Bu konuda temel yaklaşımımız, 'Yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracağız" değerlendirmesini yaptı.



Af ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada Bakan Gül, “Toplumu rahatsız edecek bir af çıkmayacak, infazla ilgili düzenleme yapılabilir” demişti.



YARGITAY BAŞKANI AF AÇIKLAMASI



Yargıtay Başkanı Cirit açıklamasında, "Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AF AÇIKLAMASI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında af, ittifak ve öğrenci andı tartışmalarına son noktayı koydu. Başkan Erdoğan açıklamasında, “Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var. Şimdi soruyorum milletime bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim aldatılmış, ne demek aldatılmış? Katillere mi kader mahkumu diyeceğiz, hırsızlık bunlar mı kader mahkumu diyeceğiz? Say sayabildiğin kadar. Liste önünüze geldiği zaman zaten tabloyu görebiliyorsunuz. Devlete karşı işlenen suçlarda yapılabilecek olanları yerine getirmeye gayret edebiliriz.” dedi.



Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan 'Gündeme getirilen af tartışması ile uğraşmak yerine, içeriğin vicdanlara uygun bir hale getirilmesi için çalışma başlatılmasını istedim' dedi.

Af yasası içeriği nasıldır?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.