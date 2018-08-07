Af Örgütü’nün skandal raporuna büyük tepki

Uluslararası Af Örgütü, PKK’lının kaleminden çıkmış izlenimi uyandıran skandal bir rapor yayınladı. Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf’un kullandığı dil ve Türkiye saldırganlığı hainleri aratmadı. Afrin’den binlerce sivilin ayrıldığını iddia eden Maalouf, PKK’yı ‘meşru güç’, 5 yıllık işgale son veren Türkiye-ÖSO ittifakını ise ‘işgalci’ olarak belirtti. Binlerce sivilin PKK tarafından ‘canlı kalkan’ amaçlı kullanılarak Afrin’den çıkarılması ise raporda yer bulmadı. ÖSO güçlerinin sivillere zarar verdiğini savunan Maalouf, Suriye PKK’sından ‘özerk yönetimin askeri gücü’ diye bahsetti.

DÜŞMANCA BİR TUTUM

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, “Uluslararası hukukun Türkiye’ye vermiş olduğu yetki ve haklara dayanarak Türkiye terör örgütlerini sınırın ötesinde temizleme amacıyla ve bu bölgeye istikrar getirmek amacıyla bir barış operasyonu yürütmektedir. Terörden temizlik operasyonu yürütmektedir. Suriye’deki süreç siyasal olarak bir barış ortamı içerisinde çözülene kadar da Türkiye bu bölgelerde güvenliği temin etmede yükümlüdür. Bu rapor tamamen yalan ve yanlış bilgilerle hazırlanmıştır. Türk askerini bir işgalciymiş gibi göstermek düşmanca bir tutumdur” şeklinde konuştu.

GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Bosna’daki 973 boşnak katledilirken hangi raporu yayımladı. İsrail masum Filistinlileri katlederken neredeydi. Uluslararası Af Örgütü ve BM Teşkilatı bugüne kadar ne kadar varlığını ne zaman hissettirdi. Dünyada ne zaman ki Türkiye en güçlü ve en acımasız terör örgütü DEAŞ ve PKK’ya boyun eğdirdi o zaman ortaya çıktı. Ne zaman ki Türkiye o sivillerin haklarını koruyup, onların hür ve bağımsız bir şekilde yaşama imkanları sağlayınca mı ortaya çıktılar. Uluslararası Af Örgütü, BM güncelliğini yitirmiştir. Bunların güncellenmesi gerekir. Onlarla ilgili ne gibi adımlar atılmasını konuşmamız lazım. Cerablus’a Türk Silahlı Kuvvetleri girdikten sonra Cerablus’un nüfusu yüz binleri aştı. İnsanlar yaşayamıyordu. Her gün bombalar patlatılıyor, insanlar katlediliyordu o zaman neredeydiler. Yazıklar olsun. Söyledikleri hükümsüzdür” ifadelerini kullandı.