Af çıkardığı iddia ediliyordu: Esed rejimi kendisiyle uzlaşan muhalifleri öldürüyor!

Dera’nın kuzey kırsalındaki Mahca bölgesinde, 2018 yılından beri Suriye rejiminin Askeri Güvenlik Şubesi’ne üye olan Mahmud Hüseyin el-Habisi, kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği suikast sonucu önceki gün hayatını kaybetti.

Dera’nın batı kırsalındaki Neva bölgesinde ise, Askeri Güvenlik Şubesi üyesi Hussam eş-Şami Salı günü kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Şarkul Avsat’ın haberine göre Şami, rejim Temmuz 2018’de bölgenin kontrolünü ele geçirmeden önce bir muhalif grubunun üyesiydi.

Şehir merkezindeki Dera el-Mahatta bölgesinde ise, Çarşamba günü öğleden sonra Sebil mahallesindeki bir okulun yakınında bulunan, kimliği belirsiz kişilerce yerleştirilen patlayıcı mühendislik birimleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Olayın meydana geldiği bölge, Dera şehrinin en güvenli bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor ve Suriye rejimine ait şube ve askeri noktaları içeriyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, Ocak ayının başından bu yana Dera’da farklı yöntemlerle hedef alınanların sayısı 294’e ulaştı ve 252 kişi bu saldırılar sonucu hayatını kaybetti.

Bunlar arasında, 2’si kadın ve 5’i çocuk olmak üzere 124 sivil, rejime bağlı olanlar, Askeri Güvenlik Teşkilatı üyeleri ve uzlaşma unsurlarını içeren 105 asker, uzlaşma anlaşmasına katılan ancak herhangi bir askeri teşkilata katılmayan 12 eski muhalif, DEAŞ’ın eski üyesi olan bir kişi, kimliği belirsiz 7 kişi, Beşinci Kolordu ve Rus yanlısı militanlardan 3 kişi yer aldı.