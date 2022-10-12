AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında AEK Larnaca sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Kıbrıs Rum kesimi ekibi AEK Larnaca ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Fenerbahçe ile Larnaca 13 Ekim Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak.
Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek. Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.
Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, zorlu mücadelede yer alamayacak.