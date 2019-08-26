0553 313 94 23

Adryan ve Ntep takıma katıldılar

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferleri Adryan Oliveira Tavares ve Paul Georges Ntep takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:38
Adryan ve Ntep takıma katıldılar

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferleri Adryan Oliveira Tavares ve Paul Georges Ntep takımla ilk antrenmanlarına çıktı.


Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’un FC Sion takımdan ve Wolsfburg II takımından kadrosuna kattığı Adryan Oliveira Tavares ile Paul Georges Ntep, dün resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımla çalışmalara başladı. Antrenman öncesi teknik heyet ve takım arkadaşları ile Adryan ve Ntep ardından ilk antrenmanlara çıktılar.


İlk antrenmanlarında oldukça istekli ve hırslı olan Tavares ve Ntep Cuma günü oynanacak olan Galatasaray maçında forma giymeleri bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona 5-2 farkla kazandı
    1. Barcelona 5-2 farkla kazandı
    2. Tarım ve Orman Bakanlığı Malazgirt..
    3. Yahyalıspor’a ziyaret
    4. Cenevre'de düzenlenen Taraflar..
    5. HDP'li Lezgin paylaştı! Rezil oldu..
    6. Adryan ve Ntep takıma katıldılar
    7. Fransa'da G7 Zirvesi kapsamında 19..
    8. Ömür boyu şeker hastalığı çekmekten..
    9. ABD'de 2020'de yapılacak seçimlerde..
    10. Kara yollarında son durum
    11. Belediye iş ilanları 26 Ağustos..
    12. Dolar gece 6.40 TL'den geri döndü
    13. HDP'liler şaşırtmadı! Terör örgütü PKK..
    14. Ümraniye'de aile katliamı: 3 kişi öldü!
    15. G7 zirvesinde kaçak görüşme
    16. Muğla'da böyle bulundular! Yürek yakan..
    17. Yurtta hava durumu
    18. Bıttım sabununun cilde faydaları..
    19. KYK yurt başvurusu ne zaman son KYK..
    20. Vücutta aniden görülen morluklara..
    21. Kamyonun çektiği otomobile tır çarptı:..
    22. Büyük Taarruz’un 97. yıl dönümü..
    23. 4 kat birden düştü! 2. el fiyatına..
    24. Bartın’da korkutan yangın
    25. Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı
    26. 1 haftada 7 kilo verdiren mucize..
    27. 'Namus için öldürdüm' diyen cani koca..
    28. Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020..
    29. Bursa'da tehlikeli gerginlik! Zor..
    30. Nohut unu nedir? Evde nohut unu..
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    MHP’den Davutoğlu’na sert cevap! ‘İbretlik bir savrulma içinde’
    MHP’den Davutoğlu’na sert cevap! ‘İbretlik bir savrulma içinde’
    CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor
    CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor