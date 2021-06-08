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Eğitim Adrese göre lise tercihi nasıl yapılır? Adrese dayalı liselerin listesi 2021
Eğitim

Adrese göre lise tercihi nasıl yapılır? Adrese dayalı liselerin listesi 2021

LGS sınavının tamamlanması ile birlikte öğrenciler adresine yakın liseleri tercihte bulunarak kayıt yaptırabilecek. Adrese dayalı lise tercihinin nasıl yapıldığı ve adrese dayalı liseler 2021 listesi adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, Adrese göre lise tercihi nasıl yapılır? Adrese dayalı liselerin listesi 2021 haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:15:00 -
Adrese göre lise tercihi nasıl yapılır? Adrese dayalı liselerin listesi 2021

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistem adrese göre liselere kayıt yapılabiliyor. Adrese dayalı lise tercihi nasıl yapılır? Sınava girmeden liseye yerleşmek isteyen 8. sınıf mezunları adrese dayalı lise tercihini merak ediyor. İşte Adrese dayalı liselerin listesi 2021

Adrese dayalı liselerin listesi 2021

Öğrencilerin LGS'ye katılma gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Öğrenciler için sınavlı ve sınavsız iki yol bulunmaktadır. LGS'ye giren öğrenciler Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara yerleşebiliyor. Sınava girmeyen öğrenciler de sınavsız yani okul puanıyla adreslerine en yakın okula kayıt yapabiliyor.

LGS sınav puanıyla öğrenci, 10 okul için tercihte bulunabiliyor. LGS'ye katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Öğrenciler sınava girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabiliyor.

Adrese dayalı lise sorgulama işlemine, ileriki tarihlerde yayımlanacak sınavsız okul boş kontenjan bilgileri üzerinden kolayca erişilebilecek.

Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası önem arz ediyor.

Bu aşamaların ardından il ve ilçe bilgileri giriliyor, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Meslek Programı seçeneklerinden birisi işaretleniyor.

Kayıt alanı aracılığıyla, kayıt alanındaki, komşu kayıt alanındaki ve kayıt alanı dışındaki okullar görüntülenebiliyor.

Adrese dayalı liselerin listesi için tıklayın

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