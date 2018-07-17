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Adnan Oktar'ın sorgusu başladı! Kritik 30 soru

30'u aşkın suçlama ile gözaltına alınan Adnan Oktar'ın sorgusu başladı. Polis, diğer zanlıların da ifade işlemlerini hızlandırdı.

17 Temmuz 2018 Salı 21:42
Adnan Oktar'ın sorgusu başladı! Kritik 30 soru

Polis ekipleri çete lideri olmakla suçlanan Adnan Oktar'ın sorgusunu en sona bırakmayı planlıyordu. Ancak OHAL'in yarın kaldırılacak olması, dolayısıyla soruşturma kapsamındaki gözaltı süresinin düşme ihtimaline karşı ifade alma aşamasına geçildi. 

Adnan Oktar'a ilk etapta yaklaşık 30 soru soruldu. Oktar, çocuğa yönelik cinsel istismar askeri casusluk, hayali ihracat gibi suçlamalari reddetti, Türkiye'ye hakaretleriyle tanınan İsrailli bir milletvekiliyle 20'yi aşkın görüşme yaptığı hatırlatılınca ise susma hakkını kullandı. Bu arada Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvuran 35 çocuk da Oktar'dan şikayetçi oldu. 

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 21:42
  1. adnan oktar
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  • DarbesavarDarbesavar35 dk önce
    bence bu kafa ile bu kadar adamı kafaladığı için 40 altıh vermeli. sonra da bu kafayı böyle işlerde kullandığı için de 40 kırbaç vurup 40 sene 40 metre yerin altında çalıştırılmalı... eğer sağ kalırsa mehdidir... heh heh...
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