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Adnan Oktar'ın kaçış planı ortaya çıktı!

İstanbul’da önceki gün gözaltına alınan Adnan Oktar’ın 3 kaçış planı ortaya çıktı.

13 Temmuz 2018 Cuma 20:15
Adnan Oktar'ın kaçış planı ortaya çıktı!

Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce açılan bir soruşturmayla takibe alınan kamuoyunda “Adnan hoca” olarak tanınan Adnan Oktar ile ilgili soruşturma genişletiliyor.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Üsküdar’daki villasından yakalanmamak için kaçtığı Sarıyer’de yakalanan Oktar’ın 3 ayrı kaçma planının olduğu ortaya çıktı.

OKTAR’IN YOL TRAFİĞİ

Önceki gün sabah erken saatlerde başlayan operasyonda, Adnan Oktar, Üsküdar’daki villasında gözaltına alınacaktı. İddialara göre Oktar, Üsküdar’daki villasına gitmeye çalışırken, baskın olduğunu duydu. Bunun üzerine yolunu değiştirdi. Arabada Didem Ürer ile birlikte olduğu öğrenilen Oktar, Üsküdar’dan Kandilli bölgesinde bulunan ve ‘Dragos’ kod ismini verdiği villasına gitmek istedi. Ancak geri dönerek Beykoz sahile doğru gitmeye başladı. Bu sırada kendisini izleyen özel bir ekipten habersiz olan Oktar, o bölgeden ayrılarak Sarıyer istikametine geri döndü. Polis, Oktar’ın ne yapacağını Sarıyer’e kadar izledi. Sarıyer’de villası olduğu belirlenen Oktar’a operasyon düzenlendi ve Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı.

1 TEKNE İKİ ARABA

Operasyon sonrası Oktar’ın bu güzergahlarını inceleyen polis, önemli detaylara ulaştı. Polisin ulaştığı detaylara göre; Oktar, herhangi bir polis baskınında 3 kaçış planını hazırlamıştı.

İddialara göre Oktar, kendisi için önemli yer olan Kandilli’deki villanın önünde özel bir araba bekletti. Bu arabanın özelliği, polis tarafından tespit edilmemesi için yeni ve hiç kullanılmamış bir araba olmasıydı. İkinci kaçış noktası Kandilli bölgesinde sahilde bir tekne bulunuyordu. Yine bu teknede deşifre edilmemesi için hiç kullanılmamıştı. Son kaçış noktası ise Sarıyer’deki villasında bekleyen ikinci aracıydı. İddialara göre, Oktar, 2 araç ve tekne için 24 saat şoför ve kaptan bulunduruyordu. Tekne ve o iki arabaya incelenmek üzere el konuldu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 20:15
  1. Adnan Oktar
  2. Adnan Oktar kaçış planı

YORUM YAZ

  • cihadcihad46 dk önce
    o kadar havanın üstüne bu kadar ödleklik tam yahudi tarzı
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