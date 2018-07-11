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Adnan Oktar’ın ipliğini ilk Akit TV pazara çıkardı

Sabah saatlerinde Adnan Oktar ve örgütüne yönelik başlatılan operasyon sonrası tüm medya kuruluşları harekete geçti. Ancak herkes susarken, görmezden gelirken inanların gür sesi Akit TV Adnan Oktar’ın ipliğini pazara çıkarmıştı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:19

Adnan Oktar ve örgütüne karşı sabah saatlerinde harekete geçildi. Gerçekleşen operasyonlar sonrası birçok TV kanalı son durumu ve Adnan Oktar’ın ahlaksızlıklarını tartışmaya başladı. 

Ancak dikkatlerden kaçan bir detay bulunuyor. Yaklaşık 1 sene önce herkes susup görmezden gelirken inananların gür sesi Akit TV, Adnan Oktar’ın alıkoyduğu kızların ailelerini ekrana getirerek yaşadıkları acıyı gün yüzüne çıkardı. Acılı aileler çocuklarına ulaşamadıklarını aktarırken bu durum kamuoyunda büyük tepki topladı. Adnan Oktar’ın pisliklerinin toplumda infiale yol açmasının ardından Akit TV konunun takipçisi olmayı ihmal etmedi. Bütün bunlar karşısında Adnan Oktar, pisliklerini sürdürdüğü gibi Akit Medya patronlarına ve çalışanlarına akla hayale gelmeyecek iftiralar atmaya başladı. Bu iftira ve pislikler toplumda yer bulmadığı gibi Akit TV her geçen gün Oktar’ın pisliklerini ifşa etti.

NİHAYET HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı.

Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi.

Oktar Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı.

Başsavcılık, Adnan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konurken şirketlerine kayyım atandı.

Oktarı'ın evinden birçok tarihi eser çıkarken garajdaki çoğu lüks 16 araca el konuldu. Vatandaşlar sağlık kontrolü çıkışında Adnan Oktar'a büyük tepki gösterdi. Oktar hakkında yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kişinin şikâyetçi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:19
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. Akit TV
  4. Akit Medya
  5. A9 TV

YORUM YAZ

  • GurbetciGurbetci23 sa önce
    Seni gidi siyonist uşağı seni Allah seni dahada alcaltacak
  • AHMETAHMET11 sa önce
    NOT." Cerahat Patladı" başlığını AKİT haricindebaşka bir gazete başlığı zannetmişim. Pardon.
  • tuzcutuzcu19 sa önce
    Memlekette her birine doktora tezi yaptırmak lazım gelen tonlarca adam var....Oha da biri bu.
  • Talip YazıcıTalip Yazıcı22 sa önce
    Değerli Akit tv ailesi herkes susarken bu İslam ve devlet düşmanını sizler deşifre ettiniz. Can-u gönülden sizleri kutlarım. Adalet topaldır; ama sonunda hedefine varır.
  • MollaKasım MollaKasım 18 sa önce
    ...Bu millet unutsa Allah unutmaz!
  • AHMETAHMET11 sa önce
    Zamanında korkup,susan gazeteler şimdi ...
  • Şeyma ErkayaŞeyma Erkaya20 sa önce
    Alpaslan Kuytul devlet aleyhine düşmanlık yaparken de aynı tavrı sergilemeliydiniz.
  • veli karaveli kara21 sa önce
    adnan oktarın yıllarca reklamını yaptınız aradım sizi bu ajanın reklamını yapıyorsunuz aldığınız para ahlı para die siz bana bizim gazetemiz reklamlarla ayakta duruyor dediniz o zaman para için yaptığınızı şimdi reyting için yapıyorsunuz
  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu19 sa önce
    Bu iş Adnan Oktar la sınırlı kalmamalı Hurafe üreten tarikat ve cemaatler de kapatılmalı.
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