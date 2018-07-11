Adnan Oktar’ın ipliğini ilk Akit TV pazara çıkardı

Adnan Oktar ve örgütüne karşı sabah saatlerinde harekete geçildi. Gerçekleşen operasyonlar sonrası birçok TV kanalı son durumu ve Adnan Oktar’ın ahlaksızlıklarını tartışmaya başladı.

Ancak dikkatlerden kaçan bir detay bulunuyor. Yaklaşık 1 sene önce herkes susup görmezden gelirken inananların gür sesi Akit TV, Adnan Oktar’ın alıkoyduğu kızların ailelerini ekrana getirerek yaşadıkları acıyı gün yüzüne çıkardı. Acılı aileler çocuklarına ulaşamadıklarını aktarırken bu durum kamuoyunda büyük tepki topladı. Adnan Oktar’ın pisliklerinin toplumda infiale yol açmasının ardından Akit TV konunun takipçisi olmayı ihmal etmedi. Bütün bunlar karşısında Adnan Oktar, pisliklerini sürdürdüğü gibi Akit Medya patronlarına ve çalışanlarına akla hayale gelmeyecek iftiralar atmaya başladı. Bu iftira ve pislikler toplumda yer bulmadığı gibi Akit TV her geçen gün Oktar’ın pisliklerini ifşa etti.



NİHAYET HAREKETE GEÇİLDİ



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı.



Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi.



Oktar Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı.



Başsavcılık, Adnan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konurken şirketlerine kayyım atandı.



Oktarı'ın evinden birçok tarihi eser çıkarken garajdaki çoğu lüks 16 araca el konuldu. Vatandaşlar sağlık kontrolü çıkışında Adnan Oktar'a büyük tepki gösterdi. Oktar hakkında yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kişinin şikâyetçi olduğu belirtildi.