Adnan Oktar'ın evinden çıkanlar şoke etti! Önce cephanelik şimdi de...

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince Adnan Oktar'ın evinde yapılan aramalarda silahların yanı sıra çok sayıda tarihi eser de vardı.

Öte yandan Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısı 170'e yükseldi.

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El konulan ve incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen eserler arasında, orjinali ABD'nin Minnesota Eyaeti'ndeki Minneapolis Institute Art'da bulunan Jean Leon Gerome'a ait 'Halı tüccarları' isimli tablonun bir kopyası bulundu.

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1887 yılında Fransız ressam ve heykeltraş olan Gerome tarafından 83.5X64.7 cm olarak tuvale aktarılan eser, oryantalist tarzı yansıtıyor ve sanatçının 1856'daki Kahire seyahatinde gördüklerini yansıtıyor. Osmanlı döneminde sanat eğitimi için Fransa'ya giden birçok sanatçıya öğretmenlik yapan Gerome'un, Osman Hamdi Bey ile Şeker Ahmet Paşa gibi ünlü ressamların hocası olduğu biliniyor. Tabloya dikkatli bakanlar Osman Hamdi Bey'in tablolarıyla olan benzerliği hemen fark etti.