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Adnan Oktar'ın adliye köstebeği yakalandı

Adnan Oktar suç örgütünün adliyedeki köstebekleri tespit edilerek yakalandı. Örgütle bağlantılı İstanbul’da görevli bir tapu müdürü de gözaltına alındı. Oktar örgütüne yönelik operasyonda alınan son şüpheli İstanbul Gömlekleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alp Ünlü oldu.

17 Temmuz 2018 Salı 08:27
Adnan Oktar'ın adliye köstebeği yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 187’ye yükseldi. Adnan Oktar’a bilgi sızdırdıkları belirlenen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları O.Ö. ve O.U.’nun gözaltına alınmasının ardından, kamu görevlisi olarak bir tapu müdürü, bir mübaşir ve bir kâtibin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Örgütle bağlantılı oldukları belirlenen adliye çalışanlarının nasıl bir faaliyet izledikleri ile ilgili henüz bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 08:27
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. köstebek
  4. adliye

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