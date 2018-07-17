Adnan Oktar'ın adliye köstebeği yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 187’ye yükseldi. Adnan Oktar’a bilgi sızdırdıkları belirlenen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları O.Ö. ve O.U.’nun gözaltına alınmasının ardından, kamu görevlisi olarak bir tapu müdürü, bir mübaşir ve bir kâtibin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Örgütle bağlantılı oldukları belirlenen adliye çalışanlarının nasıl bir faaliyet izledikleri ile ilgili henüz bilgi verilmedi.