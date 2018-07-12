Adnan Oktar örgütünün rezalet 'turnike' sistemi! İşte detaylar...

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün yapılanması ile ilgili ilginç iddialar yer aldı. İddialara göre, Oktar’ın erkek grubu tarafından kandırılıp bulunan kızlar "Turnike sistemi" diye adlandırılan bölümde seks kölesi yapılıyor. Kedicikler dışında, bacılar, kız kardeşler, erkekler ve adliye görevlileri gibi çeşitli görevlendirmeler bulunuyor. 2 yıl önce MASAK raporunun alınması ile başlatılan çalışmada, Oktar’ın casusluk, çocuklara cinsel istismar gibi birçok suç kapsamı ile gözaltına alınan Oktar’a terör soruşturması da açıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda, Üsküdar’daki evinden kaçarken Sarıyer’de gözaltına alınan Adnan Oktar ile birlikte toplam 171 kişi yakalandı.

İLGİNÇ DETAYLAR

Soruşturma 2 yıl önce MASAK’ın ortaya koyduğu bir raporla başladı. İddialara göre Oktar’ın İsrail'den yasadışı bir para akışı yaptığı tespit edildi. Mali Şube’nin takibi ile başlanan soruşturma genişletildi. İncelendikçe, Oktar ve grubunun, kara para aklamanın dışında, "cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı" gibi birçok olay polis tarafından tespit edildi. Aylarca süren fiziksel takiple, Oktar grubunun yapılanması hakkında ilginç iddialara ulaşıldı.

TURNİKE SİSTEMİ

İddialara göre, Oktar’ın yapılanma grubunda kedicikler dışında, erkekler, bacılar, kız kardeşler, adliye görevlileri gibi benzer görev dağılımları bulunuyor. Bunların arasında en ilginç iddia, erkekler tarafından kandırılan ve kız kardeşler olarak bahsedilen kızların "Turnike Sistemi"nde seks kölesi edilmeleri. İddialara göre, evlenmek vaadiyle kandırılan kızlar, "kız kardeşler" grubuna sokuluyor. Ancak genç kızın evlenmesi için, önce diğer mürid erkeklerle ilişkiye girmesi sağlanıyor. Sırayla birçok erkekle ilişkiye giren kızlar seks kölesi haline getirilmesine "turnike sistemi" denildiği iddia ediliyor.

BAHŞİŞ VEREN GÖREVLİSİ BİLE VAR

İddialara göre, bacılar bölümünde yer alan kızları; temizlik, sosyal medya paylaşımları, sekreter ve tercüme gibi işlerde çalıştırılıyor. Adliye görevlileri bölümünde çalışan müridlerin, adliye ve emniyetteki dosyaları takip ediyor. İddialara göre, Oktar’ın çantasını taşıyan, koruma yapan ve hatta bahşiş veren görev dağılımı içinde yer alan kişiler var. Polis yaptığı soruşturmada ulaştığı bu iddiaların tümünü inceliyor. Oktar grubunun nasıl faaliyet içinde çalıştığını tüm detayı ile inceleyen polis, birçok müştekinin de ifadesini aldı.

"İNFAK" İDDİASI

Yapılan açıklamalarda, Oktar suç örgütünün, kara para akladığı belirtilirken, bir farklı iddia daha araştırılıyor. İddialara göre, Adnan Oktar, müridlerinden veya kendisini destekleyen işadamlarında "infak" (nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlama) adı altında para alarak vakıf veya derneklerine para aktırdığı belirtiliyor. Polis tüm bu para yardımı akışını da incelemeye aldı.

TERÖR SORUŞTURMASI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada 31 ayrı suçlara yönelik haklarında soruşturma yürütülen Adnan Oktar ve 235 şüpheli hakkında terör soruşturması kapsamında da soruşturma açıldığı öğrenildi. Tüm mal varlıklarına el konulan Oktar’ın müridleri dışında, görüştüğü kişiler incelenecek.

ADNAN OKTAR'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Oktar’ın villalarında yapılan aramada birçok silah ele geçirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adnan Oktar hakkında yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunda Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır."