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Yerel Adnan Oktar davasında yeni gelişme
Yerel

Adnan Oktar davasında yeni gelişme

Adnan Oktar davasında 61 kişiye yakalama kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 15:38:00 -
Adnan Oktar davasında yeni gelişme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında bozma kararıyla birlikte 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz etmesinin ardından, itirazın gerekçeleri ortaya çıktı.

Talebi değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tahliye edilen sanıkların tutuklanmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirterek talebi reddetti.

Dosya üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesi'ne geldi. Daireden 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı.

Kaynak: Sabah

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Bir mahkeme gerek yok diyor diğeri yakalama kararı çıkarıyor. Bunun bir standardı yok mu? Bu hakimler keylerine göre ne zamana kadar karar verebilecekler? Böyle adalet mi olur Başkan?

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