Adnan Oktar çetesi polise ateş açtı!
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor. Kandilli'de bulunan bir villada gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı. Yapılan operasyon sırasında iki kişinin polise doğru silahla ateş ettikleri öğrenildi.11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:31
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor.
AYNI VİLLADA 9 KADIN 13 ERKEK
Kandilli'de bulunan bir villada akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı
Operasyonun devamında aynı villadan 13 erkek de gözaltına alındı.
Böylece Adnan Oktar grubunun kullandığı ve 100 odası olduğu belirtilen villadan 22 kişi gözaltına alınmış oldu.
Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İKİ KİŞİ POLİSE ATEŞ AÇTI
Öte yandan, Kandilli'deki villada yapılan operasyon sırasında iki kişinin polise doğru silahla ateş ettikleri öğrenildi. İki kişinin tabancalarındaki şarjörleri boşattıktan sonra gözaltına alındıkları belirtildi.
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