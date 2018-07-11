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Adnan Oktar çetesi polise ateş açtı!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor. Kandilli'de bulunan bir villada gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı. Yapılan operasyon sırasında iki kişinin polise doğru silahla ateş ettikleri öğrenildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:31
Adnan Oktar çetesi polise ateş açtı!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor.

AYNI VİLLADA 9 KADIN 13 ERKEK

Kandilli'de bulunan bir villada akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı

Operasyonun devamında aynı villadan 13 erkek de gözaltına alındı.

Böylece Adnan Oktar grubunun kullandığı ve 100 odası olduğu belirtilen villadan 22 kişi gözaltına alınmış oldu.

Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İKİ KİŞİ POLİSE ATEŞ AÇTI

Öte yandan, Kandilli'deki villada yapılan operasyon sırasında iki kişinin polise doğru silahla ateş ettikleri öğrenildi. İki kişinin tabancalarındaki şarjörleri boşattıktan sonra gözaltına alındıkları belirtildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:31
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  7. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • hercaihercai17 sa önce
    Serhat, Dolarlami dogdun dunyaya gelirken! Pislikler yakalaniyor sen hala sacmaliyorsun!
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş17 sa önce
    o 100 odada fuhuş yapılıyordu. adnan oktarda paraları tahsil ediyordu. iyi para ga...ıların saati 100 dolardan hesaplayın
  • SerhatSerhat18 sa önce
    Doları durdurunnn
  • aslanaslan7 sa önce
    2 poliste çetedeymiş ya belliki operasyon haberi önceden uçurulmuş
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 16 sa önce
    Darısı Haydar Baş denen .... İkinci Adnan Oktar 'da bu.
  • FurkanFurkan18 sa önce
    Adnan hoca deli raporuyla yırtar da, diğerleri yandı
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