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Adnan Menderes’in partisi kimlere emanet! İsrail işgaline Cemal Enginyurt kalkanı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 15:08:00 - 2024-04-23 15:57:25

Halk TV canlı yayınında konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İsrail'in Filistin topraklarını işgal ederek kurulan bir devlet olduğundan söz etmeden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kuvey-i Milliye ne iste Hamas da odur” sözlerini hedef aldı.

Halk TV canlı yayınında konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Hamas hakkında skandal ifadelere imza atarak işgalci İsrail’i savundu.

Yayın sırasında Başkan Erdoğan’ın “Kuvey-i Milliye ne ise Hamas da odur”şeklindeki sözlerini hedef alan Enginyurt, İsrail’in işgal edilmiş topraklarda kurulan bir devlet olduğunudan söz etmeyerek şu sözleri zırvaladı:

“Kuvâ-yi Milliyehiç bir zaman konserlere gidip çocuk öldürmedi, Kuvâ-yi Milliye hiç bir zaman sinegog basıp insan öldürmedi''

İsrail'li aklamaya çalışmıştı

Enginyurt, Filistin halkına zulmeden İsrail'i adeta aklamaya çalışarak, "Yanılıyorsun sayın Erdoğan. İşgal edilen vatan toprağını düşmandan kurtararak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurtaranIn adı Kuva-i Milliye, yahudilere sattıkları vatan toprağında yaşama savaşı verene Hamas denir." şeklinde açıklama yapmıştı.

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