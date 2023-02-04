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Gündem Adnan Menderes'in memleketi Aydın'da toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan 92 eseri bugün hizmete açıyor
Gündem

Adnan Menderes'in memleketi Aydın'da toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan 92 eseri bugün hizmete açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün merhum Adnan Menderes'in memleketi Aydın'da Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yapacak. Erdoğan, burada vatandaşlara hitap ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 15:17:00 - 2023-02-04 15:31:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yapıyor.

Vatandaşlara hitap eden Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Ayrıntılar geliyor...

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