Adnan Menderes'in memleketi Aydın'da toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan 92 eseri bugün hizmete açıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün merhum Adnan Menderes'in memleketi Aydın'da Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yapacak. Erdoğan, burada vatandaşlara hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yapıyor.
Vatandaşlara hitap eden Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
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