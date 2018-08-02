Adnan Büyükdeniz Rahmetle anılıyor

İstanbul Şehir Üniversitesi, katılım bankacılığı alanında finans sektörünün önemli isimleri arasında olan Albaraka Türk’ün merhum Genel Müdürü Adnan Büyükdeniz’i “Bankacılık ve Finans” başlıklı bir etkinlik ile anıyor. Bugün saat 17.00’de Dragos Kampüsü’nde yapılacak etkinliğin konuşmacısı ise Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku.