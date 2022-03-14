  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Adliyeye sevki sırasında firar etmişti! O FETÖ'cü enselendi
Gündem

Adliyeye sevki sırasında firar etmişti! O FETÖ'cü enselendi

FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adliyeye sevki esnasında 1 Mart'ta firar eden hükümlü, polisin uygulaması sırasında kovalamaca sonucu İstanbul'un Maltepe ilçesinde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 13:08:00 -
Adliyeye sevki sırasında firar etmişti! O FETÖ'cü enselendi

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolundaki otobüs durağında uygulama yaptıkları sırada durdurulan dolmuştan inerek kaçan kişiyi kovalamaya başladı.

Yaklaşık bir kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan kişinin, "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu kimlik kontrolünde ortaya çıktı.

İncelemede kimliği belirlenen Mustafa C'nin kapatılan Kimse Yok mu Derneğinin yönetim kurulu üyesi olduğu, 1 Mart'ta adliyeye sevki sırasında görevli polislerden kaçarak firar ettiği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C. cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay