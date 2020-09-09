Adliye önünde silah sesleri
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde silahlı kavga çıktığı bildirildi.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde silah sesleri duyuldu.
Silahlı kavga yaşandı
Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktığı bildirildi.
Çıkan kavgayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Davalı iki grup arasında çıktı
Edinilen bilgiye göre, çıkan silahlı kavganın adliye önünde yer alan özel otopark alanında, bir davanın tarafları olan iki grup arasında yaşandığı ifade edildi.
Polis müdahalesi
Silahların da ateş aldığı kavgaya polis müdahalede bulundu.
Gözaltına alındılar
Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı vurgulandı. Şüpheli 4 kişi ise gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin adliye önündeki tedbirlerinin devam ettiği kaydedildi.