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Aktüel Adliye önünde silah sesleri
Aktüel

Adliye önünde silah sesleri

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde silahlı kavga çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:32:00 -
Adliye önünde silah sesleri

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde silah sesleri duyuldu.

Silahlı kavga yaşandı

Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktığı bildirildi.

Çıkan kavgayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Davalı iki grup arasında çıktı

Edinilen bilgiye göre, çıkan silahlı kavganın adliye önünde yer alan özel otopark alanında, bir davanın tarafları olan iki grup arasında yaşandığı ifade edildi.

Polis müdahalesi

Silahların da ateş aldığı kavgaya polis müdahalede bulundu.

Gözaltına alındılar

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı vurgulandı. Şüpheli 4 kişi ise gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin adliye önündeki tedbirlerinin devam ettiği kaydedildi.

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