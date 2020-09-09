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Aktüel Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga
Aktüel

Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki kavgaya müdahale eden polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:23:55 -
Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, adliye önündeki özel otopark alanında, bir davanın tarafları olan iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.

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