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Gündem Adli Tıp Kurumuna 23 personel alınacak
Gündem

Adli Tıp Kurumuna 23 personel alınacak

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca, 14 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 6 sağlık teknikeri (otopsi), 2 biyolog ile bir aşçı kadrosu olmak üzere 23 personel alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 08:54:00 -
Adli Tıp Kurumuna 23 personel alınacak

Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere yapılacak personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav ile 14 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bir aşçı, 2 biyolog ile 6 sağlık teknikeri (otopsi) kadrosuna alım yapılacak.

Sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 alan adaylar başvurabilecek.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak

Adaylar, 16 Ağustos Pazartesi saat 10.00 - 27 Ağustos Cuma saat 23.59 arasında başvuruda bulunabilecek.

Başvurular "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden alınacak ve adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

Başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3 ve KPSS P93 puanları esas alınarak en yüksek puandan itibaren sıralama yapılacak. Üst sıradan başlayarak ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden duyurulacak. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek

Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağı için adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak. Sözlü sınav tarihleri ise daha sonra ilan edilecek.

 

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