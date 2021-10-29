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Gündem Adli Tıp Kurumu generaller hakkındaki kararı açıkladı! Paşa paşa yatacaklar
Gündem

Adli Tıp Kurumu generaller hakkındaki kararı açıkladı! Paşa paşa yatacaklar

Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezaları kesinleşen eski generaller Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak'ın cezaevinde kalmalarına engel bir hastalıkları olmadığı yönünde rapor verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 03:41:00 -
Adli Tıp Kurumu generaller hakkındaki kararı açıkladı! Paşa paşa yatacaklar

Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu, eski generaller Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak'ın, cezaevinde kalmalarının sağlık durumları açısından uygun olup olmadığının tespitine ilişkin ilgili savcılıktan istenen raporu tamamladı.

Raporda, eski generaller Kılınç ve Özkasnak'ın cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı belirtildi.

Yargılandıkları 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen Kılınç ve Özkasnak, cezaevine konulmuştu.

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu, daha önce aralarında Çevik Bir'in de bulunduğu 7 eski generalin cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırlamıştı.

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