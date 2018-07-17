Adıyamanlı vekilden çağrı: Adıyamanlılar doğum yapamaz hale geldi

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Vekili Abdurrahman Tutdere, şehrindeki doktor sıkıntısını ilginç bir şekilde dillendirdi.

"KADIN-DOĞUM UZMANI ATANMASINI İSTİYORUM"



CHP'li Tutdere sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi: "Adıyaman'da; Samsat, Çelikhan, Tut ve Gerger ilçesinde kadın hastalıklar ve doğum uzmanı yok. Adıyaman Kadın Doğum Hastanesi'nde bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Hastalar gece 1'den sabah 6'da sıra almak için kuyruğa giriyorlar. Adıyaman'a ve ilçelerine acilen kadın-doğum uzmanı atanmasını istiyorum. Adıyamanlılar kadın-doğum uzmanı bulunmadığından dolayı neredeyse çocuk yapmaktan vazgeçer hale geldiler."