Adıyaman’da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Çaybaşı Köyüne bağlı Kamışlı Mezrasında bulunan bir inşaatta çalışan Abdurrahman T., çalıştığı inşaatın 1. Katında dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekten düşerek yaralanan Abdurrahman T., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.