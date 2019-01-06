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Adıyaman’da yarın (7 Ocak Pazartesi) okullar tatil mi

Adıyaman'da kuvvetli sağanak yağış, kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini Meteorololji Genel Müdürlüğü son dakika açıkladı. Peki Meteoroloji Adıyaman hava durumu tahminlerine göre, Adıyaman’da yarın kar yağışı etkili olması bekleniyor. Peki Adıyaman’da yarın yani 7 Ocak 2019 Pazartesi okullar tatil mi?

06 Ocak 2019 Pazar 13:27
Adıyaman’da yarın (7 Ocak Pazartesi) okullar tatil mi

Adıyaman'da kuvvetli sağanak yağış, kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini Meteorololji Genel Müdürlüğü son dakika açıkladı. Peki Meteoroloji Adıyaman hava durumu tahminlerine göre, Adıyaman’da yarın kar yağışı etkili olması bekleniyor. Peki Adıyaman’da yarın yani 7 Ocak 2019 Pazartesi okullar tatil mi?

Adıyaman çevrelerinde görülecek yağışların bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak yarın (06.01.2019 Pazar) gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış (30-60 kg/m2), rakımın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Adıyaman’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Adıyaman Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 13:27
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