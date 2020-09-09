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Aktüel Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda bir kişi tutuklandı
Aktüel

Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:10:42 -
Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda bir kişi tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya malzeme ve lojistik destek verdiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli Z.K'yi gözaltına aldı.

Terör örgütüne malzeme ve lojistik destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Z.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, zanlının, Adıyaman merkeze bağlı bir beldede HDP'den belediye başkanlığı yapan kişinin kardeşi olduğu bildirildi.


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