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Aktüel

Adıyaman'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 08:57:37 -
Adıyaman'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 5 adreste arama yapıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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