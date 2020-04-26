  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman'da otomobille çarpışan ekip aracındaki 2 polis yaralandı

2020-04-26 18:09:57 -
Adıyaman'da otomobille çarpışan ekip aracındaki 2 polis yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, otomobille çarpışan ekip aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Polis memuru Mahmut U. idaresindeki 02 A 4844 plakalı ekip aracı ile Naci Ü. yönetimindeki 06 TAR 26 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı yanında çarpıştı.

Kazada, Mahmut U. ile ekip aracındaki görevli polis memuru Fatih Ç. yaralandı.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı