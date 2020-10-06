  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aktüel

Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-06 19:45:02 -
Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mehmet Yaşar Almacı idaresindeki 02 AAJ 491 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda Ekrem Başak yönetimindeki 02 BE 233 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Almacı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Almacı'nın cesedi otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor
Dünya

Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan..
Süleyman Soylu 3 parti liderine haddini bildirdi!
Gündem

Süleyman Soylu 3 parti liderine haddini bildirdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6-8 Ekim olaylarında Halkların Demokratik Partisi’ni arayan 3 genel başkana haddini bildirdi.
Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu
Siyaset

Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu

Ömrünü İslam’a hizmete adayan Mehmet Fırıncı Hoca’nın cenaze merasimini diline dolayan Emin Çölaşan, AK Partili isimlerin cenazeye katılımın..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay