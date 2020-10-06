Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mehmet Yaşar Almacı idaresindeki 02 AAJ 491 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda Ekrem Başak yönetimindeki 02 BE 233 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Almacı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Almacı'nın cesedi otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.