Adıyaman'da korkutan deprem!
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 19.23'te meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika deprem açıklamasına göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 19.23'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 4.95 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmelerin Kızılay ekipleri tarafından yakından takip edildiği bildirildi.