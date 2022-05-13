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Gündem Adıyaman'da korkutan deprem!
Gündem

Adıyaman'da korkutan deprem!

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 19.23'te meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 19:43:00 - 2022-05-13 19:46:25
Adıyaman'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika deprem açıklamasına göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 19.23'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 4.95 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmelerin Kızılay ekipleri tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

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