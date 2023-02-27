Adıyaman'da konuşan Erdoğan: Sizden helallik istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra Adıyaman AFAD merkezinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Sizden helallik istiyorum, her şeyin farkındayız"

"Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde yaşadığımız güçlü depremlerin en çok etkilediği şehirlerden biri Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız. Gereğini yaptığımızdan yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Deprem bölgesinin tamamında 44 bin vatandaşımız vefat ederken, 115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Adıyaman'da çoğu merkezde olmak üzere 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

ÖNE ÇIKAN VİDEO