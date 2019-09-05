Adıyaman’da kavşaklar akıllandırılıyor

Adıyaman’da yaşanan trafik sorununa bir nebze olsun çözüm olabilmesi için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi, trafikte ışıksız akıllı kavşakları hayata geçirmeye başlıyor.

Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu minimuma indirecek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bazı büyükşehirlerde uygulanan akıllı kavşak projesini Adıyaman’da da hayata geçirmek için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi, pilot bölge olarak seçtiği Karapınar Mahallesi Akkonut Kavşağında çalışmalara başladı.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyaman’da hızla artan nüfus ve araç sayısından dolayı ciddi sorunlar yaşanan trafiğe çözüm olması için ilk etapta pilot bölge seçtikleri Karapınar Mahallesi’nde bulunan Akkonut Kavşağında ışıksız akıllı kavşak çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Bu proje ile trafiği daha hızlı ve güvenli hale getirmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekleyen yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin konforlu, güvenli ve seri bir trafik akışına sahip olacağına inandıklarını söyledi.