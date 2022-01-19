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Yerel Adıyaman'da kar nedeniyle 965 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Yerel

Adıyaman'da kar nedeniyle 965 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar nedeniyle 452 köy, 513 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 14:32:00 -
Adıyaman'da kar nedeniyle 965 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalar sürüyor.

Kar nedeniyle Adıyaman merkezde 255, Çelikhan ilçesinde 48, Samsat ilçesinde 36, Tut ilçesinde 20, Besni ilçesinde 115, Gölbaşı ilçesinde 61, Sincik ilçesinde 82, Kahta ilçesinde 200, Gerger ilçesinde 133 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

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