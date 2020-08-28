Adıyaman'da iki otomobilin çarpışmasıyla 6 kişi yaralandı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mustafa Çakır (40) idaresindeki otomobil ile Cihat Karadoğan'ın (30) kullandığı otomobil, Kahta Siverek kara yolu 5'inci kilometresinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Mustafa Tandoğan, Ramazan Aydın, Mehmet Ulutaş ve Hüseyin Gültekin yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.