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Aktüel Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aktüel

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:44:44 -
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Abidin Tanrıverdi idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Atmalı köyü yakınlarında, Hacı Veli Kalmış'ın kullandığı 46 HM 790 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Sürücü Abidin Tanrıverdi, araçlarda bulunan Donna Devrim, Kazım ve Fatma Tanrıverdi ile Hidayet Çağla Kalmış yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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