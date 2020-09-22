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Aktüel Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Aktüel

Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:41:37 -
Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı.

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