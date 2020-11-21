Adıyaman'da "Gençler Kılıç Açık Turnuvası" başladı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Gençler Kılıç Açık Turnuvası" başladı.
Gölbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde "Genç Kadın Kılıç Müsabakası" yapıldı.
16 sporcunun katıldığı turnuvada, Pars Eskrim Gençlik Spor Kulübünden Tuğçe Rana Kaya altın, ICT Spor Kulübünden Gökçe Sena Üstün gümüş, Pars Eskrim Gençlik Spor Kulübünden Begüm Alkaya ve Başkent Eskrim Spor Kulübünden Defne Lal Oruncak bronz madalya kazandı.
Dereceye giren sporcular madalyalarını, Spor İlçe Müdür Vekili Metehan Adıgüzel'in elinden aldı.
Turnuva yarın "Genç Erkekler Kılıç" kategorisi müsabakalarıyla devam edecek.