Adıyaman'da feci kaza!
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mithat Köse'nin kullandığı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Narince köprüsünde Mustafa Ünsal yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mithat Köse kurtarılamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO