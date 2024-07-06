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Yerel Adıyaman'da feci kaza!
Yerel

Adıyaman'da feci kaza!

Yeniakit Publisher
2024-07-06 15:31:00 -
Adıyaman'da feci kaza!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mithat Köse'nin kullandığı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Narince köprüsünde Mustafa Ünsal yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mithat Köse kurtarılamadı.
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