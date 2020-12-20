  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Adıyaman’da 27 EBA mobil aracı öğrencilerin yanında
Eğitim

Adıyaman’da 27 EBA mobil aracı öğrencilerin yanında

Adıyaman’da, köylerde yaşayan ve Eğitim Bilişim Ağına (EBA) erişemeyen öğrencilerin derslerinden geri kalmaması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:08:00 -
Adıyaman’da 27 EBA mobil aracı öğrencilerin yanında

Bu kapsamda içerisinde diz üstü bilgisayar ve internet altyapısı bulunan 27 araç hazırlanarak kısa süre önce hizmete sokuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, kentte oluşturulan 27 gezici mobil destek aracının ülke genelinde en yüksek rakamlardan biri olduğunu söyledi.

Araçlar modem ve bilgisayar ile donatılmış durumda

Kovid-19 nedeniyle eğitimin online hale geldiğini aktaran Alagöz, “Bizim bu süreçte en çok dikkat ettiğimiz husus dezavantajlı öğrencilerimizin avantajlı hale dönüştürülmesi. Bu kapsamda 27 EBA gezici mobil aracımız mevcut. Hepsi de modem ve bilgisayar ile donatılmış durumda” dedi. Alagöz, görevli personelin tüm öğrencilere ulaşmak için canla başla çalıştığı vurgulayarak, şöyle devam etti: “Aylık hedefimiz 33 bin öğrenciye ulaşmak. Bu şekilde çalıştığımız doğrultuda müfredatımızda hiçbir eksiklik kalmayacak. Bizim amacımız öğrencilerimiz nerede olursa olsun onlara ulaşmak, onların eğitimlerini yarım bırakmamak. Her gün sabah araçlarımız hareket ederek kentin en uzak noktasında dahi öğrencilere kavuşuyor.”

“Öğrencilerimiz çok mutlu oldular”

Kemerkaya Köyü Muhtarı Ebubekir Topbaş da öğrencilere sağlanan destekten memnun olduklarını anlatarak, “Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Araçlar her gün geliyorlar. Öğrenciler sağlanan destek sayesinde derslere daha ilgili oldular. Köylüler ve muhtarlar olarak çok beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İranlı YouTuber videosunu paylaşmıştı! Emniyet'ten flaş açıklama
Gündem

İranlı YouTuber videosunu paylaşmıştı! Emniyet'ten flaş açıklama

İranlı YouTuber Milad Hatemi, bir polis aracıyla İstanbul'da yaptığı turun videosunu paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hız..
Canlı yayında teröristbaşına 'sayın' deyince ortalık karıştı
Gündem

Canlı yayında teröristbaşına 'sayın' deyince ortalık karıştı

Canlı yayında Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' deyince gazeteci Metin Özkan ve siyasetçi Mehmet Metiner büyü..
Her şeyi hükümete yıkanlara ders verdi: Ben kadın başıma bunu yapıyorsam...
Gündem

Her şeyi hükümete yıkanlara ders verdi: Ben kadın başıma bunu yapıyorsam...

Yeniakit.com.tr yayınına katılan bir kadın, koronavirüs sürecinde devleti suçlayanlara ders niteliğinde sözler söyledi.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay